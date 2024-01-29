Глава Пентагона выразил негодование из-за гибели трёх военных США в Иордании

Министр обороны США Ллойд Остин выразил соболезнования по поводу гибели трёх американских солдат в Иордании на базе, которая подверглась удару дрона.

В первый день работы на посту после паузы, сделанной из-за лечения простаты, Остин заявил, что идёт на поправку после процедур.

«Позвольте мне начать с того, что я возмущён и скорблю из-за гибели трёх храбрых американских солдат в Иордании», — цитирует министра CNN.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

На базе, которая носит название Tower 22, расположены примерно 350 военнослужащих.

Сейчас Байден взвешивает все варианты по ответному удару.