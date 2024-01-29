Кирби: Байден рассматривает варианты ответа на удар по базе США в Иордании

Американский президент Джо Байден взвешивает все варианты по ответному удару после того, как база США в Иордании подверглась нападению беспилотника.

«Вчера он провёл хорошую встречу с командой по национальной безопасности», — сказал CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Администрация Байдена пока ещё «прорабатывает вопрос о том, какая группа конкретно ответственна» за это нападение.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, по меньшей мере 34 человека прошли обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.

На базе, которая носит название Tower 22, расположены примерно 350 военнослужащих.