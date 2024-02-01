Пентагон: США не потерпят атак на своих военных и защитят их

США не потерпят атак на своих военных и сделают всё для защиты своих интересов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«И президент Джо Байден, и я чётко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем всё необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов», — заявил он на пресс-конференции, слова министра обороны приводит РИА Новости.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару. На базе, которая носит название Tower 22, находятся примерно 350 военнослужащих.

31 января Соединённые Штаты назвали организацию «Исламское сопротивление Ирака» ответственной за гибель своих военных.