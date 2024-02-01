RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: США не потерпят атак на своих военных и защитят их

Короткая ссылка
США не потерпят атак на своих военных и сделают всё для защиты своих интересов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Пентагон: США не потерпят атак на своих военных и защитят их
  • AP
  • © Susan Walsh

«И президент Джо Байден, и я чётко дали понять, что США не потерпят атак на наши силы. Мы сделаем всё необходимое для защиты своих военнослужащих и интересов», — заявил он на пресс-конференции, слова министра обороны приводит РИА Новости.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару. На базе, которая носит название Tower 22, находятся примерно 350 военнослужащих.

31 января Соединённые Штаты назвали организацию «Исламское сопротивление Ирака» ответственной за гибель своих военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить