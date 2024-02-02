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МИД: решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Эквадора передать США технику российского производства было принято под серьёзным давлением заинтересованных лиц извне.

Она отметила, что российская сторона ознакомилась с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа, передаёт РИА Новости.

«Если бы речь шла о «металлоломе», как его называют в Эквадоре, то вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику, причём на довольно внушительную сумму», — добавила Захарова.

Также она назвала соответствующее решение эквадорских властей опрометчивым.

30 января Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию России.

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