МИД: решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Эквадора передать США технику российского производства было принято под серьёзным давлением заинтересованных лиц извне.

Она отметила, что российская сторона ознакомилась с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа, передаёт РИА Новости.

«Если бы речь шла о «металлоломе», как его называют в Эквадоре, то вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику, причём на довольно внушительную сумму», — добавила Захарова.

Также она назвала соответствующее решение эквадорских властей опрометчивым.

30 января Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию России.