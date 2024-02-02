МИД: решение Эквадора передать США российскую технику принято под давлением
Она отметила, что российская сторона ознакомилась с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа, передаёт РИА Новости.
«Если бы речь шла о «металлоломе», как его называют в Эквадоре, то вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику, причём на довольно внушительную сумму», — добавила Захарова.
Также она назвала соответствующее решение эквадорских властей опрометчивым.
30 января Нобоа заявил, что Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию России.