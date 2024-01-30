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Президент Нобоа: Эквадор передаст США российскую военную технику

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Эквадор передаст Соединённым Штатам старую российскую военную технику, несмотря на позицию России, заявил президент страны Даниэль Нобоа.
Президент Нобоа: Эквадор передаст США российскую военную технику
  • AP
  • © Dolores Ochoa

Об этом он сказал в интервью телеканалу Ecuavisa.

«Поставка будет осуществлена. Они (Россия. — RT) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом», — заявил Нобоа.

Он сослался на международные соглашения, по которым передавать третьей стороне военную технику нельзя, «но металлолом можно».

При этом президент подчеркнул, что Эквадор не намерен разрывать отношения с Россией.

Ранее в посольстве России в Эквадоре заявили, что передача российской техники США будет недружественным шагом.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России подчеркнули, что передача Эквадором военной техники из России третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.

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