Президент Нобоа: Эквадор передаст США российскую военную технику

Эквадор передаст Соединённым Штатам старую российскую военную технику, несмотря на позицию России, заявил президент страны Даниэль Нобоа.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Ecuavisa.

«Поставка будет осуществлена. Они (Россия. — RT) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом», — заявил Нобоа.

Он сослался на международные соглашения, по которым передавать третьей стороне военную технику нельзя, «но металлолом можно».

При этом президент подчеркнул, что Эквадор не намерен разрывать отношения с Россией.

Ранее в посольстве России в Эквадоре заявили, что передача российской техники США будет недружественным шагом.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России подчеркнули, что передача Эквадором военной техники из России третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях.