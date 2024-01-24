ФСВТС: передача Эквадором военной техники из России ухудшит отношения стран

Передача Эквадором военной техники из России третьей стороне может негативно сказаться на российско-эквадорских отношениях. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В опубликованном на сайте службы заявлении отмечается, что такой шаг также стал бы нарушением принятых Эквадором международных обязательств. В ФСВТС добавили, что передача российской техники возможна лишь с письменного согласия России.

«Аналогичные требования содержатся в соответствующих поставочных контрактах», — говорится в документе.

В ФСВТС отметили, что Россию и Эквадор связывают крепкие, исторически сложившиеся конструктивные отношения, в том числе по линии военно-технического сотрудничества.

Ранее в посольстве России в Эквадоре заявили, что передача российской техники США будет недружественным шагом.