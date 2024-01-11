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Россия заявила Эквадору, что передача её техники США будет недружественным шагом

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Посольство России в Эквадоре известило властей страны, что передача российской и украинской техники в США будет недружественным шагом. Об этом рассказал посол Российской Федерации Владимир Спринчан.
Россия заявила Эквадору, что передача её техники США будет недружественным шагом
  • AP

В эфире телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что российская сторона проверяет информацию, которая касается военно-технического сотрудничества стран, передаёт РИА Новости.

По словам дипломата, посольство довело до правительства Эквадора, что отправка этой техники не нужна США. Спринчан отметил, что оружие нужно украинской армии, а не Вашингтону.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн.

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