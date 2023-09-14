Лавров заявил об опасности попыток НАТО внедриться в АТР

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы НАТО внедриться в АТР представляют особую опасность для региона.

Соответствующее заявление российский министр сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све.

«Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда (в АТР. — RT) и устанавливать здесь свои порядки», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.