Российский посол: Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по ситуации на Украине
Об этом он заявил во время своего выступления на VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
«Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по украинскому кризису, понимание его генезиса и подлинных причин», — цитирует его РИА Новости.
Посол добавил, что Россия отмечает готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу.