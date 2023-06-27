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Российский посол: Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по ситуации на Украине

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Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что российская сторона высоко оценивает взвешенную позицию КНР по ситуации на Украине и понимание китайскими властями подлинных причин конфликта.

Об этом он заявил во время своего выступления на VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Россия высоко оценивает взвешенную позицию КНР по украинскому кризису, понимание его генезиса и подлинных причин», — цитирует его РИА Новости.

Посол добавил, что Россия отмечает готовность Пекина играть позитивную роль в урегулировании конфликта.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу.

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