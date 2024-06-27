Сенатор назвал глупостью призыв к постройке «линии обороны» вдоль границ с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT призыв Польши и Прибалтики к ЕС о необходимости постройки «линии обороны» вдоль границ с Россией.

Сенатор назвал подобный призыв «очередной глупостью».

«Наш президент совсем недавно официально сделал заявление, что Россия не претендует на территорию ни одного европейского государства. Поэтому слова о том, что мы начнём оккупацию наших соседей европейских, рассчитаны на то, чтобы разогнать русофобскую истерию в странах Европы. И за счёт этого начать перевооружаться, накапливаются силы для агрессии против нашей страны в составе стран НАТО, в составе стран ЕС и так далее», — сказал Джабаров.

Он также напомнил о неутешительной участи подобных линий обороны прошлого.

«Мы же помним, чем заканчивались вот эти стены. Мы помним, как рухнула Берлинская стена в своё время. Мы помним, как бывший премьер-министр, а ныне бежавший из Украины Арсений Яценюк строил стену на границе с Донбассом. Какие-то куски были построены, деньги распилены и всё это оказалось никому не нужным. То же самое будет и с этой стеной. Она никому не нужна, потому что агрессию в отношении Польши и прибалтийских стран никто не проявляет», — заключил собеседник RT.

Ранее Польша и страны Прибалтики призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границ объединения с Россией и Белоруссией.