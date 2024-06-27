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FT: ЕС вводит импортные пошлины на сахар и яйца с Украины 28 июня

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В ЕС 28 июня введут ввозные пошлины на импорт украинского сахара и яиц.
FT: ЕС вводит импортные пошлины на сахар и яйца с Украины 28 июня
  • РИА Новости

Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, тарифы будут составлять €419 за 1 т белого сахара и €339 за 1 т сахара-сырца. Дополнительная стоимость яиц составит 30 центов за 1 кг.

Замглавы украинского Министерства экономики Тарас Качка в беседе с журналистами отметил, что тарифы соответствуют действующему соглашению, однако киевские власти намерены улучшить их на переговорах с представителями ЕС.

Ранее в Еврокомиссии пообещали вернуть импортные квоты и пошлины на яйца с Украины.

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