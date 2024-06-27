FT: ЕС вводит импортные пошлины на сахар и яйца с Украины 28 июня
- РИА Новости
Об этом пишет Financial Times.
По информации издания, тарифы будут составлять €419 за 1 т белого сахара и €339 за 1 т сахара-сырца. Дополнительная стоимость яиц составит 30 центов за 1 кг.
Замглавы украинского Министерства экономики Тарас Качка в беседе с журналистами отметил, что тарифы соответствуют действующему соглашению, однако киевские власти намерены улучшить их на переговорах с представителями ЕС.
Ранее в Еврокомиссии пообещали вернуть импортные квоты и пошлины на яйца с Украины.