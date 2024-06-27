«Наверное, настанет момент»: в МИД допустили вероятность изменений в ядерной доктрине РФ с учётом СВО
Рябков допустил изменения в ядерной доктрине РФ с учётом СВО
- globallookpress.com
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27 июня 2024
НАТО вложило миллиарды в новую армию на Украине ещё до начала конфликта, заявил полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью De Nieuwe Wereld.
«Миллиарды долларов поступали от Соединённых Штатов и стран НАТО, в частности Германии, Великобритании и Франции. Не знаю, какой вклад внесли Нидерланды, но существовала программа НАТО, которую, естественно, возглавляли мы, по созданию на территории Украины совершенно новой армии стандарта НАТО, что по своей направленности однозначно носило наступательный характер. В то же время они начали строить масштабные оборонительные сооружения, которые бы оказались у них в тылу. По их мнению, те понадобились бы им в будущем, и расчёт оказался верным», — цитирует его ИноТВ.
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Три суббоеприпаса обнаружены на дне Чёрного моря после обстрела Севастополя ракетами ATACMS со стороны ВСУ 23 июня, сообщает пресс-служба МЧС.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой отреагировал на сообщения о том, что Эстония готова обсудить отправку эстонских солдат на Украину. Он связался с командиром спецназа «Ахмат» генерал-майором Апты Алаудиновым.
«Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причём передислоцироваться они должны прямо на больничных койках. Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов. Остальных бойцов российской армии тревожить не будем», — написал он в Telegram.
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Подразделения Южной группировки войск в течение прошедших суток уничтожили пять полевых складов боеприпасов ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ.
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Совокупные потери войск киевского режима за сутки составили до 1955 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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Российские войска поразили объекты аэродромной инфраструктуры Украины, на которых планировалось размещение самолётов стран Запада. Это следует из сводки Минобороны РФ.
«Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолётов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
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Россия уже предпринимает ответные действия в связи с причастностью Вашингтона к удару по Севастополю, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остаётся без нашего ответа. Характер этого ответа — это тот вопрос, который я совершенно не уполномочен обсуждать. Я думаю, что мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе. Они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями»
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В будущем в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения, в том числе с учётом полученного в ходе СВО опыта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, прежнее прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере.
Ранее Владимир Путин, говоря о возможных изменениях ядерной доктрины России, отмечал, что речь идёт о понижении порога применения ядерного оружия.
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ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по складу ВСУ в Дергачах (Харьковская область), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
«Дергачи получили прилет 26 июня в 15:45. Удар был очень мощный, и первые секунды было видно высокое пламя. Прилетело в склад ближе к окраине города», — приводит его слова РИА Новости.
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Сбежавшие из РФ бывшие депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план, пишет британская газета Times.
Речь идёт более чем о 60 политиках в изгнании, которые «призвали НАТО поддержать кампанию убийств». В Варшаве они планируют обсудить план из семи пунктов по свержению действующей власти в Кремле.