«Наверное, настанет момент»: в МИД допустили вероятность изменений в ядерной доктрине РФ с учётом СВО

Рябков допустил изменения в ядерной доктрине РФ с учётом СВО

В будущем в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения, в том числе с учётом полученного в ходе СВО опыта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, прежнее прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере. Ранее Владимир Путин, говоря о возможных изменениях ядерной доктрины России, отмечал, что речь идёт о понижении порога применения ядерного оружия.

globallookpress.com