Минюст: в России готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри

Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов заявил о подготовке в России законодательного проекта, который запретит идеологию чайлдфри.

Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках ПМЮФ.

«Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», — цитирует его ТАСС.

Отдельно Вуколов добавил, что подобного рода идеологий, которые можно охарактеризовать как идеологии экстремистской направленности, в настоящий момент много.

Он уточнил, что законопроекты будут прорабатываться с экспертным сообществом.

Летом 2023 года в парламенте Башкирии сообщили о доработке законопроекта о чайлдфри с учётом мнения РПЦ.