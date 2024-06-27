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МО КНР: Запад не думает о своей роли в конфликте на Украине и винит Пекин

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Западные страны не думают о своей роли в украинском кризисе.
МО КНР: Запад не думает о своей роли в конфликте на Украине и винит Пекин
  • AFP

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передаёт РИА Новости.

Также США и их союзники неоднократно перекладывали вину за происходящие на Украине события на Китай, добавил У Цянь.

«Китай стоит на стороне мира, <…> решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений», — подчеркнул представитель китайского МО.

Ранее посол КНР в Японии У Цзянхао сказал, что Китай поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине, однако они должны устраивать и Москву, и Киев.

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