МО КНР: Запад не думает о своей роли в конфликте на Украине и винит Пекин

Западные страны не думают о своей роли в украинском кризисе.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передаёт РИА Новости.

Также США и их союзники неоднократно перекладывали вину за происходящие на Украине события на Китай, добавил У Цянь.

«Китай стоит на стороне мира, <…> решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений», — подчеркнул представитель китайского МО.

Ранее посол КНР в Японии У Цзянхао сказал, что Китай поддерживает мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине, однако они должны устраивать и Москву, и Киев.