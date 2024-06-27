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Депутат: часть выделенных на предложенную Польшей «линию обороны» денег украдут

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что призыв Польши и Прибалтики к ЕС о строительстве «линии обороны» вдоль границ с Россией и Белоруссией связан с необходимостью поддержания русофобского фона.

Как отметил собеседник RT, прибалтийские страны и Польша выступали главными рупорами русофобской политики, но у них ничего не получилось.

«И для того, чтобы поддерживать этот фон, дальше выдвигается следующая идея — построить вот эту разделительную стену для того, чтобы предотвратить какую-то мнимую угрозу или нападение со стороны России на европейские страны», — заявил депутат.

Он назвал подобные высказывания «мощной истерией», которая сегодня «прокатывается» по всем европейским странам, которые не знают, как ещё убеждать гражданское общество, что Россия — это угроза.

«Но люди уже понимают, что угроза — это сами руководители этих стран, и поэтому у них ничего не получается. Ну а пользуясь случаем и понимая, что их место — сиюминутное, можно с этой суммы, как всегда, украсть несколько сотен миллионов и вывести на офшорные счета, чтобы потом безбедно жить и вспоминать о том периоде, когда они пытались столкнуть лбами Европу и Россию», — заключил парламентарий.

Ранее Польша и страны Прибалтики призвали ЕС построить «линию обороны» вдоль границ объединения с Россией и Белоруссией. На строительство этой линии предполагается потратить около $2,67 млрд.

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