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RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

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Издание Responsible Statecraft опубликовало материал о том, что президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу на тему эскалации конфликта на Украине.
RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине
  • РИА Новости

В статье отмечается, что в НАТО заявляют о всё более опасных шагах по эскалации конфликта. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг в недавнем интервью заявил, что военный блок обсуждает вывод дополнительного ядерного оружия из хранилища и перевод его в режим ожидания. Россия в ответ на это также предпринимает меры.

«Россия отреагировала на эту эскалацию серией явных предупреждений о неизбежности более широкой войны и проведением провокационных тактических учений по ядерной войне на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии», — отмечается в материале.

Также в качестве предупреждения Западу можно считать то, что российская сторона недавно направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку.

Вместе с этим в череду аналогичных шагов можно, по мнению издания, записать и посещение Путиным КНДР и подписание там пакта о «взаимной безопасности».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не допустить сползания мира в ядерный хаос.

Также президент России Владимир Путин заявил, что действия Запада привели к положению дел, близкому к точке невозврата.

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