Юрист: государство создаёт нормативную базу для усложнения жизни мошенникам

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал подробности о законах, которые вступают в силу в июле. В частности, он подчеркнул важность борьбы с мошенниками на государственном уровне.

Специалист отметил, что первый блок законов — социальный.

«Важно, что в период проведения военных действий и санкционного терроризма государство продолжает выполнять свои обещания и обязательства в отношении льготных и малообеспеченных групп населения. Здесь и защита должников, и освобождение от комиссий, и дополнительные выплаты. В совокупности все эти меры должны снять дополнительные финансовые и административные барьеры для граждан», — считает Соловьёв.

Юрист также рассказал о важности вступающего в силу закона о борьбе с телефонным мошенничеством.

«Понятно, что одним махом решить этот сложный вопрос трудно. Однако государство последовательно создаёт нормативную базу для того, чтобы максимально усложнить жизнь мошенникам и при этом упростить компенсационные механизмы для пострадавших. Важно, чтобы все ответственные за реализацию этого закона государственные органы и финансово-кредитные учреждения оперативно взялись за эффективное обеспечение его работы», — добавил собеседник RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах.

Согласно одному из них, в июле в силу вступают законы об отмене комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ для многодетных родителей, ветеранов боевых действий, инвалидов и пенсионеров.

Кроме того, в силу вступит закон, позволяющий вернуть деньги в случае, если они были переведены мошенникам.