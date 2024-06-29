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Посол России: турпоток в Танзанию может вырасти после запуска прямых рейсов

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Российский посол в Танзании Андрей Аветисян считает, что турпоток в африканскую страну возрастёт после запуска прямых рейсов из России.
Посол России: турпоток в Танзанию может вырасти после запуска прямых рейсов
  • Gettyimages.ru

По словам посла, Танзания является перспективным африканским направлением для россиян.

«С учётом подписанного на днях соглашения о воздушном сообщении и регулярных запросов в посольство от представителей туристического сектора с обеих сторон, можно рассчитывать на увеличение турпотока в ближайшей перспективе», — заявил Аветисян, передаёт ТАСС. 

Дипломат отметил, что кроме пляжного отдыха в Танзании есть крупные национальные парки, в том числе всемирно известные Серенгети, Нгоронгоро, Килиманджаро. 

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев назвал Зимбабве перспективным направление для путешествий.

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