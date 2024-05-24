Специалист Мальцев назвал Зимбабве перспективным направлением для россиян

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев выразил мнение, что, если будет введён безвизовый режим с Зимбабве, россияне могут открыть для себя новое интересное направление для путешествий.

Действующее соглашения о безвизовом режиме для россиян действуют с Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием, Намибией, Сейшельскими островами и ЮАР. Переговоры об упрощённом режиме с Зимбабве ведутся.

Такое направление для туризма может быть интересно в связке с ещё двумя-тремя африканскими странами, чтобы закончить тур на океанском побережье, поделился специалист в беседе с URA.RU.

По его словам, это может быть Зимбабве — Мозамбик с пляжами у Индийского океана. Или Зимбабве — Ботсвана — Намибия с Атлантическим океаном. Или Замбия — Зимбабве — Мозамбик.

«Но в первую очередь южная Африка — это, конечно же, экзотика, сафари, прекрасный животный мир, этнотуризм, возможность скупки драгоценных камней», — отметил Мальцев.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.