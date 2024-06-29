«Унизительные условия»: дзюдоисты отвергли приглашение на ОИ, так как МОК оставил за бортом две трети сборной

МОК выдал приглашения на Олимпиаду в Париже лишь четырём российским дзюдоистам, тогда как ими было завоёвано 12 квот, а квалификационный рейтинг набрали 17 спортсменов. В связи с этим президиум Федерации дзюдо России принял решение не отправлять на Игры никого из атлетов. Также в пятницу нейтральный статус для участия в ОИ-2024 получили каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров, теннисисты Павел Котов и Анна Калинская. Список ещё может быть дополнен.

Первый список из 14 фамилий допущенных к Олимпиаде спортсменов с российскими и белорусскими паспортами был обнародован специальной комиссией МОК ещё 15 июня, а дополнения в него внесли только через 12 дней. И вот спустя сутки к существующему списку добавилось ещё восемь новых имён.

Большим разочарованием стали решения по дзюдо, где у России было 12 олимпийских квот — максимальные семь у мужчин и пять у женщин. Однако приглашения в Париж были направлены лишь четверым отечественным атлетам — Валерию Ендовицкому, Махмадбеку Махмадбекову, Элис Старцевой и Дали Лилуашвили. Увы, среди приглашённых не оказалось лидеров вида, в том числе чемпиона мира Инала Тасоева, бронзовой медалистки Олимпиады в Токио Мадины Таймазовой, а также двукратных чемпионов Европы Михаила Игольникова и Дарьи Курбонмамадовой. В профильной федерации не стали мириться с таким положением вещей и приняли решение не отправлять во Францию никого из спортсменов.

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«Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета», — заявил президент ФДР Сергей Соловейчик.

Он подчеркнул, что в организации до последнего надеялись, что здравый смысл и желание провести полноценные соревнования с участием сильнейших атлетов возобладают над политическими интригами, однако этого не произошло.

«Очевидно, что сегодня назрела необходимость реформирования МОК. Мы надеемся, что эти неполноценные во всех смыслах Игры в Париже откроют глаза всем осознанным людям во всех странах и станут толчком для реформ. Традиции олимпизма будут возрождены и вновь станут ориентиром честной борьбы, чистоты спорта, независимости от политических влияний и объединяющим фактором для миллионов людей по всему миру», — подчеркнул глава федерации.

Смелое решение дзюдоистов приветствовал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но при этом подчеркнул, что борцы не последуют этому примеру. По его словам, решение об участии в Играх принималось спортсменами и тренерами и они намерены «пройти этот путь до конца».

«Решение федерации дзюдо — это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в ОИ в честной и бескомпромиссной борьбе. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение… У Томаса Баха и у МОК в целом нет никаких оправданий по нашему недопуску. Это жёсткий политический заказ, но Бог им судья. Мы через многое проходили и через это пройдём», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Помимо дзюдоистов, в пятничный список вошли двое каноистов — Алексей Коровашков и Захар Петров. И тут тоже не обошлось без нюансов. Приглашение не получил 17-кратный чемпион мира Иван Штыль, который выступает в двойке с Коровашковым. Лицензию на Игры они также завоевали вместе. По словам старшего тренера сборной Владимира Логинова, дуэт мог претендовать на медали в Париже, однако теперь команда будет ослаблена. Причём это уже второй удар по каноистам: в апреле был лишён нейтрального статуса Михаил Павлов.

«Дело в том, что включённые в список Коровашков и Петров гребут с одной стороны, и если их объединить в один экипаж, то он, конечно, будет слабее. Да, у нас ещё есть время на слаживание, мы настроены бороться до конца. Но очень хочется верить, что МОК добавит очень скоро в свой список и Штыля», — цитирует Логинова ТАСС.

Кроме того, МОК выдал путёвки теннисистам Павлу Котову и Анне Калинской. Впрочем, по словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, последняя всё-таки не планирует принимать участие в Играх, но миновать стадию её приглашения невозможно. После отказа Людмилы Самсоновой именно Калинская идёт следующей по рейтингу WTA, и только после её формального отказа дело дойдёт до Вероники Кудерметовой, а потом и до Дианы Шнайдер, которая заменит Дарью Касаткину. Первая ракетка России, как и Андрей Рублёв, пока не подтвердили пропуск Олимпиады документально, но планируют сделать это в ближайшее время. Когда все формальности утрясутся, станет доступен окончательный список из семи или восьми теннисистов (Аслан Карацев пока не попадает на Игры по рейтингу, однако может заскочить в последний вагон в случае отказов других игроков). Роман Сафиуллин и Екатерина Александрова тем временем уже подтвердили своё участие. Также приглашения были отправлены Даниилу Медведеву и Мирре Андреевой, но они пока не одобрены спортсменами.

Тем временем министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что будет болеть за отечественных спортсменов, которые выступят во Франции, несмотря ни на что.

«Россия в моём сердце» — помните, был лозунг такой при первых атаках на наш спорт? И я буду смотреть в силу профессиональных своих обязанностей, болеть буду за них. В тяжёлой международной обстановке прошли отбор и будут выступать. И нести наши ценности. Во время трансляции даже теннисных матчей слово «русский атлет» за один матч, уже посчитано, звучит от 40 до 100 раз. Ну разве это не пропаганда нашего спорта и наших ценностей?» — высказался чиновник в эфире телеканала «Россия 24».