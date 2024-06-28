RT в Telegram
Подпишись

Мамиашвили: МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.

«У Томаса Баха и у МОК в целом нет никаких оправданий по нашему недопуску. Это жёсткий политический заказ, но бог им судья», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в лист попали только четверо спортсменов: Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить