Мамиашвили: МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов
«У Томаса Баха и у МОК в целом нет никаких оправданий по нашему недопуску. Это жёсткий политический заказ, но бог им судья», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».
28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в лист попали только четверо спортсменов: Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.