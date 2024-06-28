Мамиашвили: МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.

«У Томаса Баха и у МОК в целом нет никаких оправданий по нашему недопуску. Это жёсткий политический заказ, но бог им судья», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в лист попали только четверо спортсменов: Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.