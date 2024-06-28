Российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что россияне не выступят на Олимпийских играх в Париже.

Он отметил, что из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых.

«В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады россиян. Среди них дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее МОК допустил двоих российских каноистов до Олимпиады в Париже.