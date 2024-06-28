Российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже
- AP
Он отметил, что из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых.
«В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — приводит слова Соловейчика ТАСС.
28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады россиян. Среди них дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее МОК допустил двоих российских каноистов до Олимпиады в Париже.