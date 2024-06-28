МОК допустил двоих российских каноистов до Олимпиады в Париже
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В список попали Алексей Коровашков и Захар Петров.
Список обновляется в соответствии с решениями комиссии по рассмотрению допуска нейтрального спортсмена (AINERP).
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Котов и Калинская получили приглашение на Олимпиаду в Париже.