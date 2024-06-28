МОК допустил двоих российских каноистов до Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил двоих российских каноистов на Игры в Париже.

В список попали Алексей Коровашков и Захар Петров.

Список обновляется в соответствии с решениями комиссии по рассмотрению допуска нейтрального спортсмена (AINERP).

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Котов и Калинская получили приглашение на Олимпиаду в Париже.