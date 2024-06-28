Теннисисты Котов и Калинская получили приглашение на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет дополнил список приглашённых на Игры в Париже теннисистов.

В список добавили Павла Котова и Анну Калинскую.

27 июня МОК пригласил на Олимпиаду Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову, Мирру Андрееву.

Отметим, что Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова отказались от участия в Играх.

Из заявки ФТР без приглашения остаются Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев заявил, что МОК продолжает проверку четырёх российских теннисистов.