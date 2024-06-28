Четыре российских дзюдоиста получили приглашение на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил четырёх российских дзюдоистов для участия в Играх 2024 года.

Допуск получили Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Всего российские дзюдоисты завоевали 12 олимпийских лицензий. В МОК заявляют, что список ещё будет дополняться.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК допустил двоих российских каноистов до Олимпиады в Париже.