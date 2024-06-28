«Процесс затягивается чудовищно»: как проходит допуск россиян к Олимпиаде

МОК пополнил список россиян, которые получили допуск к Олимпийским играм — 2024 в Париже. В частности, в него официально вошли восемь теннисистов, но с учётом ранее отказавшихся от участия Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Людмилы Самсоновой и Дарьи Касаткиной. В ФТР предположили, что комитет ещё внесёт коррективы. В свою очередь, велосипедисту Глебу Сырице уже позволили заменить Александра Власова. Представители других видов пока остаются в неведении. По мнению Елены Вайцеховской, стоит ждать любых неприятных сюрпризов. А Дмитрий Губерниев посетовал на затянутость процедуры.

«МОК направил индивидуальные приглашения восьми теннисистам»

До старта Олимпийских игр в Париже осталось меньше месяца, но пока известны фамилии лишь 23 россиян, которые примут в них участие. Первый список из 14 человек МОК опубликовал в середине июня.

Спустя две недели в него внесли незначительные изменения. В частности, появились восемь теннисистов, которым ранее и так одобрили нейтральный статус: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

При этом Рублёв, Хачанов, Самсонова и Касаткина уже отказались от участия. ФТР попросила заменить их на Павла Котова, Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер. Вице‑президент федерации Алексей Селиваненко считает, что проблем с рокировкой не возникнет.

«В списке нет никакого особого новостного повода: МОК, исполняя формальную процедуру, направил индивидуальные приглашения теннисистам, исходя из классификаций ATP и WTA на 10 июня. Часть из них уже заявляли об ином своём решении и, соответственно, сообщат об этом МОК. Далее взамен них приглашения направят следующим по той же классификации, пока не будут подтверждены фамилии, которые уже у всех на слуху», — цитирует менеджера «Матч ТВ».

По данным СМИ, полный состав допущенных к ОИ отечественных теннисистов МОК обнародует 8 июля. От Белоруссии позвали Викторию Азаренко и Арину Соболенко, однако третья ракетка планеты по примеру Рублёва, Хачанова и Касаткиной манкирует приглашением.

Зато новое имя появилось в велогонках. Здесь ФВСР попросила заменить получившего допуск, но тоже отказавшегося от участия Александра Власова на Глеба Сырицу и получила положительный ответ.

«У нас не было никаких проблем с тем, чтобы сделать эту замену. Мы были в контакте с МОК, подтвердили, что Глеб отказываться не собирается. И вот теперь есть официальная информация: он сможет выступить на Олимпийских играх», — подчеркнул глава федерации Вячеслав Екимов.

«Процесс выдачи затягивается чудовищно»

Увы, в большинстве видов ситуация не настолько приятная. Атлеты вынуждены в неведении ждать итогового вердикта. Такая ситуация, например, сложилась в гребле на байдарках и каноэ, где путёвки в Париж завоевали Захар Петров (каноэ‑одиночка 1000 м) и Алексей Коровашков и Иван Штыль (каноэ‑двойка 500 м).

Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова посетовала, что пока не располагает информацией о возможном допуске. А известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал до конца верить в лучшее.

«Наши спортсмены заслуженно завоевали лицензии. И я очень надеюсь, что ребята так или иначе всё же получат возможность выступить в Париже. К сожалению, процесс выдачи затягивается чудовищно. Нам треплют нервы. В этом плане мы испытываем большие сложности. Но не всё зависит от нас», — отметил журналист в интервью RT.

Нет новостей и по пятиборцам, где нейтральный статус единственной из россиянок получила Ульяна Баташова.

«Впервые слышу, что отечественных пятиборцев не допустили. Для того чтобы это произошло, нужно хотя бы подать заявку на участие в нейтральном статусе. У меня есть информация, что получила его только Баташова, а остальные даже не подавались», — подчеркнул спортивный директор ФСПР Андрей Моисеев.

Зато неожиданный представитель у страны может появиться в плавании. Когда Юлия Ефимова не сумела квалифицироваться на ОИ через чемпионат Багамских островов, казалось, россиян в данном виде просто не будет. Однако буквально в тот же день о получении нейтрального статуса сообщил Евгений Сомов.

Правда, живёт и тренируется он в США. Зато в мае на турнире в Атланте проплыл 100 м брассом за 58,72 секунды, что превышает рекорд России.

«Думаю, это мечта любого спортсмена — выступить на соревнованиях такого уровня. Как проходит подготовка? Ещё одна неделя работы, и потом подводка начинается. Основная работа уже сделана», — цитирует молодого человека Metaratings.

Его имя пока тоже не появилось в списке МОК, но квоты от World Aquatics будут подтверждаться только 3 июля. По заверению Сомова, у него имеется нужный норматив на одной дистанции — как раз 100 м брассом.

И даже в тех дисциплинах, где российских атлетов допустили, пока нет окончательной ясности с поездкой во Францию. Например, из десяти борцов точно не примет участия в Играх Вероника Чумикова, которая отказалась подписывать соответствующий протокол.

«Если говорить о каких‑то дополнительных сборах, то всё, что было запланировано, реализовывается. О нашей делегации во Францию говорить не приходится, поскольку по тем специалистам, которые должны поехать (а это врачи, массажисты), вопрос ещё уточняется. Каких‑то дополнительных требований у МОК не было. Вчера состоялся очередной конгресс, ничего нового я не услышал», — отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

От решений Международного олимпийского комитета страдают не только спортсмены, но и тренеры. Так, не получил допуска наставник сборной страны по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

«Самое главное, что мы смогли отправить в Париж нашего представителя, который будет профессионально разминать, готовить, выводить борцов на соревнования. Готовность наших ребят очень важна. Было бы хорошо поехать полным составом, но имеем то, что имеем. Думаю, команда и в таких условиях выступит достойно», — предположил специалист.

«Всё это не наша игра, не мы диктуем условия»

По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, поведение МОК в данной ситуации не удивляет, учитывая, что против России в спорте ещё семь лет назад началась война.

«Почему мы оказались не готовы к ней и почему, когда она была развязана, стали сдавать позицию за позицией? Возможно, потому, что все нынешние руководители отечественного спорта карьерно выросли и заняли руководящие посты в абсолютно «мирное» по спортивным понятиям время. Они научились договариваться и произносить речи, организовывать соревнования любого масштаба и перерезать ленточки на открытии стадионов и дворцов. И неудивительно, что оказались неспособны работать в условиях военного времени: стали пытаться договариваться с противником, который изначально не намеревался договариваться в принципе», — предположила она.

Обозреватель также отметила, что теперь нужно быть готовыми к любому развитию событий.

«Глупо сетовать на то, что МОК кого-то допускает до Игр в нейтральном статусе, а кому-то (несмотря на тот же статус) перекрывает кислород. Что ни один российский журналист до сих пор не получил олимпийскую аккредитацию и, скорее всего, не получит французскую визу. Всё это не наша игра, не мы диктуем условия. И продолжать сетовать по данному поводу — пустая трата времени и сотрясание воздуха», — добавила Вайцеховская.

А Губерниев считает, что, несмотря на жёсткие условия, тем атлетам, которым разрешили поехать во Францию, следует в любом случае соглашаться.

«Увы, процессы в отношении отечественного спорта в последние годы затягиваются довольно часто в самых разных федерациях. То всплывают какие-то дисквалификации. Вспомните, как в 2016-м в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро трепали нервы Юлии Ефимовой — тогда ей фактически не дали возможности выиграть золотую медаль. Но выбирать не приходится. Я надеюсь, люди, настроенные поехать в Париж, получат допуск. Повлиять на эту ситуацию мы не можем. Будем болеть за тех ребят, которые получат право выступить на Олимпиаде», — заявил журналист.