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МОК не допустил к участию в Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев

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Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к Играм в Париже российских гребцов, стрелков и пятиборцев.
МОК не допустил к участию в Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев
  • РИА Новости

Всего в список включены 23 спортсмена с российским паспортом.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

15 июня МОК назвал первых 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что МОК не будет ограничивать общение российских спортсменов со СМИ на ОИ.

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