Губерниев — о неучастии Чикуновой на ОИ: кто‑то затуманил ей мозги

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание пловчихи Евгении Чикуновой ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне её жалко», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он добавил, что никто в России не против участия спортсменки на ОИ-2024.

«Чикунова дважды была четвёртой на Олимпиаде, у неё был шанс выиграть. Если она не хочет, то это её личное дело. Мне остаётся только пожалеть её», — отметил он.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Чикунова заявила, что принципиально пропустит Олимпийские игры.