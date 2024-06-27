Губерниев — о неучастии Чикуновой на ОИ: кто‑то затуманил ей мозги
«Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне её жалко», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Он добавил, что никто в России не против участия спортсменки на ОИ-2024.
«Чикунова дважды была четвёртой на Олимпиаде, у неё был шанс выиграть. Если она не хочет, то это её личное дело. Мне остаётся только пожалеть её», — отметил он.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Чикунова заявила, что принципиально пропустит Олимпийские игры.