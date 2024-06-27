RT в Telegram
Подпишись

Губерниев — о неучастии Чикуновой на ОИ: кто‑то затуманил ей мозги

Короткая ссылка
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание пловчихи Евгении Чикуновой ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне её жалко», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он добавил, что никто в России не против участия спортсменки на ОИ-2024.

«Чикунова дважды была четвёртой на Олимпиаде, у неё был шанс выиграть. Если она не хочет, то это её личное дело. Мне остаётся только пожалеть её», — отметил он.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Чикунова заявила, что принципиально пропустит Олимпийские игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить