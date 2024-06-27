МОК допустил Медведева и Андрееву к участию в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список теннисистов, допущенных к Играм в Париже.

Список опубликован на сайте организации.

Допущены были Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева.

Отметим, что Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова отказались от участия в Играх.

18 июня Федерация тенниса России сообщила, что на турнире выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.

Решение по дозаявленным спортсменам пока неизвестно.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Медведев прокомментировал своё желание принять участие в Олимпийских играх.