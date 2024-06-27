Тренер сборной России по греко-римской борьбе не получил допуск на Олимпиаду в Париже

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что ему не дали допуск на Олимпиаду в Париже.

«У меня лично как у главного тренера сборной по греко‑римской борьбе нет допуска на Олимпиаду. Последние два года у меня не было доступа ни к каким международным соревнованиям. У меня не было аккредитации, официального доступа на Олимпийские игры в Париже нет и сейчас», — приводит слова Когуашвили «Матч ТВ».

15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде. Среди них два борца греко-римского стиля: Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.

Летние Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Михаил Мамиашвили высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.