МОК: список нейтральных атлетов, допущенных к ОИ 2024 года в Париже, будет обновляться

Список нейтральных российских и белорусских спортсменов, которых допустят к Олимпиаде в Париже, не окончательный и будет обновляться.

«Список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии по рассмотрению допуска нейтрального спортсмена (AINERP)», — говорится на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На данный момент в списке приглашённых на Игры 23 россиянина.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что МОК огласил список теннисистов, допущенных к Играм в Париже.