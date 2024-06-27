Губерниев надеется, что российских гребцов допустят до Олимпиады в Париже
- РИА Новости
«Наши спортсмены заслуженно завоевали олимпийские лицензии в гребле на байдарках и каноэ. И я очень надеюсь, что ребята так или иначе всё же получат допуск. К сожалению, процесс его выдачи затягивается чудовищно. Нам треплют нервы. В этом плане мы испытываем большие сложности. Но не всё зависит от нас», — заявил Губерниев RT.
Ранее Матыцин поздравил трёх российских каноистов с завоеванием олимпийских лицензий.