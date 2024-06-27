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Губерниев надеется, что российских гребцов допустят до Олимпиады в Париже

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) не включил российских гребцов в список тех, кто получил приглашение на Игры в Париже.
Губерниев надеется, что российских гребцов допустят до Олимпиады в Париже
  • РИА Новости

«Наши спортсмены заслуженно завоевали олимпийские лицензии в гребле на байдарках и каноэ. И я очень надеюсь, что ребята так или иначе всё же получат допуск. К сожалению, процесс его выдачи затягивается чудовищно. Нам треплют нервы. В этом плане мы испытываем большие сложности. Но не всё зависит от нас», — заявил Губерниев RT.

Ранее Матыцин поздравил трёх российских каноистов с завоеванием олимпийских лицензий.

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