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Матыцин поздравил трёх российских каноистов с завоеванием олимпийских лицензий

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Исполняющий обязанности министра спорта России Олег Матыцин поздравил российских каноистов, которым удалось завоевать олимпийские лицензии.

«Поздравляю с завоеванием олимпийских лицензий. Алексей Коровашков и Иван Штыль показали отличный результат и подтвердили высокий уровень готовности. Также успешно проявил себя Захар Петров, уверенно опередивший соперников», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также пожелал российским гребцам сохранить победный настрой до главных стартов сезона.

Алексей Коровашков и Иван Штыль выступают в каноэ-двойках. Они завоевали лицензии 8 мая. 9 мая лицензию выиграл Захар Петров.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что три российских борца завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже.

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