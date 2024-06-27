Велогонщик Сырица получил приглашение на Олимпиаду в Париже вместо Власова

Российский велогонщик Глеб Сырица получил приглашение на Олимпийские игры в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Он поедет на Игры вместо другого россиянина, Александра Власова, который отказался от участия.

Вместе с Сырицой на турнире выступят Тамара Дронова и Алёна Иванченко.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что МОК допустил Медведева и Андрееву к участию в Олимпиаде.