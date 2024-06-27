Ни один российский спортсмен не оспаривает в CAS отказ в получении нейтрального статуса

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что ни один российский спортсмен не оспаривает отказ в получении нейтрального статуса.

«На данный момент CAS не регистрировал никаких подобных процедур», — приводит заявление суда «Матч ТВ».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

15 июня МОК назвал 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде.

Ранее Чикунова заявила, что принципиально пропустит Олимпийские игры.