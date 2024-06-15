Первые 14 приглашений от МОК, потеря Рублёва и Хачанова: что известно о процессе допуска россиян к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет обнародовал имена первых 14 россиян, получивших индивидуальные приглашения на Игры-2024. В их число вошли три представителя велоспорта, одна батутистка и десять борцов. Также в организации сообщили, что ни один из тхэквондистов не выполнил критерии допуска, так что на Играх в этом виде спорта Россия не будет представлена. Потерю иного рода понесла команда теннисистов. По словам Шамиля Тарпищева, в Париж точно не полетят Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Глава ФТР отметил, что Рублёву требуется восстановление, а по двум другим спортсменам он не стал объяснять ситуацию.

Международный олимпийский комитет огласил имена первых 14 россиян, допущенных к Играм в Париже. В список попали три представителя велоспорта, одна батутистка и десять борцов. Также были названы 11 белорусских спортсменов, которым позволено участвовать в Олимпиаде. Как отмечается в пресс-релизе МОК, список допущенных нейтральных атлетов (AIN) будет дополняться по мере завершения проверок.

Их проводит специальная комиссия организации AINERP, которая была создана в марте этого года. Именно её члены принимают решение о выдаче или невыдаче именных приглашений тем или иным спортсменам с паспортами России или Белоруссии. Принципы допуска, помимо спортивной квалификации, были озвучены давно: отсутствие публичной поддержки СВО и связей с силовыми ведомствами своих стран.

«Комиссия по квалификационному отбору индивидуальных нейтральных спортсменов провела оценку... в соответствии с решением исполнительного комитета МОК и установленными принципами. Комиссия смогла воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности, опубликованными на официальных сайтах в Российской Федерации и Республике Беларусь официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами военных структур и структур национальной безопасности», — говорится в документе, опубликованном на сайте МОК.

Известно, что пройти квалификацию к Играм могли далеко не все желающие. Некоторые международные федерации, такие как World Athletics, отказались допускать россиян и белорусов к турнирам даже без флагов и гимнов. Не могли получить путёвки и представители командных дисциплин — волейбола, баскетбола, гандбола, водного поло. Четвёрки в гребле тоже оказались «вне закона».

Но даже после такого отборочного сита атлетам нужно было получить последнюю зелёную галочку — от этой самой комиссии. Поэтому по большому счёту стало неважным, сколько лицензий добыли россияне в тех или иных видах спорта, так как одобренных заявок всё равно могло быть меньше — и на деле так оно и вышло. Скажем, в борьбе приглашения получили десять атлетов, тогда как лицензий было завоёвано 16. В число обладателей путёвок вошли Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова и Начын Монгуш.

Не оказалось в списке олимпийского чемпиона Токио Заура Угуева и двукратного победителя Игр Абдулрашида Садулаева, которому ранее МОК запретил участвовать в квалификационном турнире в Баку. Причиной, вероятно, стало участие борца в концерте-митинге в «Лужниках», посвящённом годовщине воссоединения Крыма с Россией. На мероприятии также был и Угуев. Не получили допуск Динара Кудаева и Ольга Хорошавцева, ставшие на днях объектом нападок со стороны Украины из-за публикации в соцсетях. Причём третья спортсменка, фигурировавшая в жалобе, в Париж всё-таки отправится.

«Совершенно непонятно, по каким критериям был сформирован этот список и является ли он окончательным. Комментировать пока нечего, ждём разъяснений из «Объединённого мира борьбы», — отметил глава ФСБР Михаил Мамиашвили, добавив, что решение по участию спортсменов в Играх будет принято до 20 июня.

МОК выдал нейтральный статус батутистке Анжеле Бладцевой, а в велоспорте были одобрены претенденты на все три завоёванные квоты — Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Александр Власов. По словам президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, гонщики готовы к выступлению в Париже.

«Конечно, до старта ещё много времени, дай бог, с ними ничего не произойдёт и они выйдут на соревнования. Скажу так: судя по тому, как я в 2000 году приехал поучаствовать, а в итоге выиграл золотую медаль, шансы есть у всех. Тем более они соревнуются на самом высоком уровне. Но конкретные прогнозы сейчас дать сложно», — сказал Екимов.

А вот в тхэквондо, согласно релизу, ни один спортсмен не был признан соответствующим критериям. Притом что обладателей квот было четверо — олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, серебряный призёр Олимпийских игр Татьяна Минина и обладатель бронзовой медали чемпионата мира прошлого года Полина Хан. Лицензии именные, так что заменить участников не получится.

«Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно: никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», — заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Вадим Иванов.

Между тем по странному стечению обстоятельств в один день с объявлением «списка 14» стало известно о потерях в команде теннисистов, которая должна отправиться на Игры. Несколькими днями ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил об одобрении со стороны ITF всех отечественных претендентов на участие, а в субботу заявил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова в Париже точно не выступят. Функционер не привёл никаких подробностей, за исключением одной.

«Андрею требуется восстановление, он ведь играет всё подряд. Организм не железный», — цитирует ТАСС главу ФТР.

Как предположила мама теннисиста Марина Марьенко, причина заключается в ангине, которую спортсмен перенёс во время турнира в Мадриде. По её словам, сыну нужно время, чтобы подлечить горло и, возможно, удалить миндалины.

Таким образом, среди вероятных (потому что им тоже нужно пройти проверку МОК) участников Игр остаются Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Следующие по рейтингу — Павел Котов и Анна Калинская, которые могут заменить Рублёва и Самсонову. А вот четвёртого участника в мужском турнире Россия, похоже, недосчитается: Аслан Карацев не входит в топ-56 текущего рейтинга ATP и даже с учётом всех возможных отказов и замен вряд ли попадёт в список со своего 92-го места.