Екимов заявил, что из велогонщиц только Дронова и Иванченко могут поехать на Олимпиаду
- РИА Новости
«У нас есть две олимпийские лицензии у женщин в индивидуальной и групповой гонке на шоссе. Если кто и поедет на Олимпийские игры, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алёну Иванченко», — приводит слова Екимова ТАСС.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Играх в Париже.