Екимов заявил, что из велогонщиц только Дронова и Иванченко могут поехать на Олимпиаду

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, кто из российских велогонщиц может поехать на Олимпиаду.

«У нас есть две олимпийские лицензии у женщин в индивидуальной и групповой гонке на шоссе. Если кто и поедет на Олимпийские игры, так это спортсмены из команд World Tour. Я имею в виду Тамару Дронову, Алёну Иванченко», — приводит слова Екимова ТАСС.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Играх в Париже.