Российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Играх в Париже
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«У нас две лицензии: у женщин на шоссе и одна лицензия у мужчин. Стартуют две женщины и один мужчина. Они получили нейтральные статусы и находятся в системе аккредитации», — приводит слова Екимова РИА Новости.
Он отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос с логистикой: было сообщение от МОК, что они берут все расходы на себя.
Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Екимов заявил, что пока не получал принципиальных отказов от участия в Олимпиаде в Париже от спортсменов.