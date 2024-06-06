Российские велогонщики завоевали три лицензии для выступления на Играх в Париже

Глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что россияне завоевали три лицензии для выступления на Олимпийских играх в Париже.

«У нас две лицензии: у женщин на шоссе и одна лицензия у мужчин. Стартуют две женщины и один мужчина. Они получили нейтральные статусы и находятся в системе аккредитации», — приводит слова Екимова РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос с логистикой: было сообщение от МОК, что они берут все расходы на себя.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Екимов заявил, что пока не получал принципиальных отказов от участия в Олимпиаде в Париже от спортсменов.