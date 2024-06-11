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Мамиашвили: решение по участию российских борцов в ОИ в Париже пока не принято

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже.
Мамиашвили: решение по участию российских борцов в ОИ в Париже пока не принято
  • РИА Новости

«Решение по участию в Олимпийских играх в Париже пока не принято. Это будет сделано после того, как мы получим от МОК полную информацию по условиям участия», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мамиашвили заявил, что UWW не видит проблем в участии россиян в ОИ.

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