Сафиуллин и Александрова приняли приглашение МОК участвовать в Олимпиаде-2024

Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Екатерина Александрова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать в Играх в Париже.

Об этом сообщает сайт организации.

27 июня МОК уже пригласил на Олимпиаду Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову, Мирру Андрееву. 28 июня список пополнили Анна Калинская и Павел Котов.

Отметим, что Хачанов, Рублёв, Касаткина и Самсонова уже отказались от участия в Играх.

Из заявки ФТР без приглашения остаются Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Ранее Тарпищев заявил, что Калинская не сыграет на Олимпиаде.