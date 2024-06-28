Калинская не сыграет на Олимпиаде, несмотря на допуск от МОК

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Анна Калинская не сыграет на Олимпиаде.

«Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

28 июня МОК дополнил список допущенных до Игр россиян, в который попала Калинская.

27 июня МОК уже пригласил на Олимпиаду Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову, Мирру Андрееву.

Отметим, что Хачанов, Рублёв, Касаткина и Самсонова отказались от участия в Играх.

Из заявки ФТР без приглашения остаются Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарпищев заявил, что МОК продолжает проверку четырёх российских теннисистов.