Дзюдоист Михайлин: МОК отстраняет тех, кто мог бы принести России медали

Трёхкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин высказался о решениях МОК по допуску россиян к Олимпиаде.

«У нас допустили всего четверых спортсменов? То есть там нет никого из лидеров сборной России? Обалдеть. У меня просто нет слов. Отстраняют всех, кто мог бы принести нашей стране золотые медали на Играх в Париже», — приводит слова Михайлина РИА Новости.

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в лист попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.