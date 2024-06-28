Дзюдоист Михайлин: МОК отстраняет тех, кто мог бы принести России медали
«У нас допустили всего четверых спортсменов? То есть там нет никого из лидеров сборной России? Обалдеть. У меня просто нет слов. Отстраняют всех, кто мог бы принести нашей стране золотые медали на Играх в Париже», — приводит слова Михайлина РИА Новости.
28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в лист попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.