В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили об уничтожении шести БПЛА над четырьмя регионами России

МО РФ: за ночь над четырьмя регионами России перехвачено и уничтожено шесть БПЛА

В ночь на 29 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности шесть украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА были обезврежены над территориями Тверской, Брянской и Белгородской областей, а также над территорией Крыма.

РИА Новости

© Виталий Тимкив