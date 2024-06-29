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В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили об уничтожении шести БПЛА над четырьмя регионами России

МО РФ: за ночь над четырьмя регионами России перехвачено и уничтожено шесть БПЛА

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Сергей Гусаров
В ночь на 29 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности шесть украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА были обезврежены над территориями Тверской, Брянской и Белгородской областей, а также над территорией Крыма.
В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили об уничтожении шести БПЛА над четырьмя регионами России
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив
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  • 29 июня 2024

    В Севастополе работает система ПВО, заявил губернатор Михаил Развожаев.

    «Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в Telegram.

  • Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела ВСУ пляжа Учкуевка в Севастополе.

    По данным ведомства, суббоеприпасы были обнаружены на глубине до 5 м. Водолазные работы по обнаружению взрывоопасных предметов продолжаются.

  • Пять человек, в том числе два ребёнка, погибли в результате атаки украинского коптера на жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    По его словам, ещё два человека в тяжёлом состоянии доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

  • В ночь на 29 июня в общей сложности шесть беспилотников перехвачено и уничтожено над территориями Тверской, Брянской и Белгородской областей, а также над территорией Крыма, заявили в Минобороны РФ.

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