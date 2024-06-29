В течение прошедшей ночи: в МО РФ заявили об уничтожении шести БПЛА над четырьмя регионами России
МО РФ: за ночь над четырьмя регионами России перехвачено и уничтожено шесть БПЛА
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
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29 июня 2024
В Севастополе работает система ПВО, заявил губернатор Михаил Развожаев.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в Telegram.
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Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела ВСУ пляжа Учкуевка в Севастополе.
По данным ведомства, суббоеприпасы были обнаружены на глубине до 5 м. Водолазные работы по обнаружению взрывоопасных предметов продолжаются.
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Пять человек, в том числе два ребёнка, погибли в результате атаки украинского коптера на жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, ещё два человека в тяжёлом состоянии доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
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В ночь на 29 июня в общей сложности шесть беспилотников перехвачено и уничтожено над территориями Тверской, Брянской и Белгородской областей, а также над территорией Крыма, заявили в Минобороны РФ.