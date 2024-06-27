Володин: многодетных с июля освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах. В частности, она напомнил, что с начала месяца в силу вступают законы об отмене комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ для ряда льготных категорий граждан.

«Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ», — сообщил Володин.

Как он написал в своём Telegram, для определённой группы граждан страны данные комиссии являются ощутимой частью расходов.

Вместе с этим Володин напомнил и про вступающий в силу закон, позволяющий вернуть деньги в случае, если они были переведены мошенникам.

Это, по словам председателя Госдумы, вынудит банки не только детальнее проверять подозрительные переводы, но и «принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам».

Ранее юрист высказалась об отмене комиссий с платежей за ЖКУ для ряда граждан.