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Володин: многодетных с июля освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах. В частности, она напомнил, что с начала месяца в силу вступают законы об отмене комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ для ряда льготных категорий граждан.
Володин: многодетных с июля освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ
  • РИА Новости

«Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ», — сообщил Володин.

Как он написал в своём Telegram, для определённой группы граждан страны данные комиссии являются ощутимой частью расходов.

Вместе с этим Володин напомнил и про вступающий в силу закон, позволяющий вернуть деньги в случае, если они были переведены мошенникам.

Это, по словам председателя Госдумы, вынудит банки не только детальнее проверять подозрительные переводы, но и «принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам».

Ранее юрист высказалась об отмене комиссий с платежей за ЖКУ для ряда граждан.

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