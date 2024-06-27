Володин: многодетных с июля освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ
- РИА Новости
«Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ», — сообщил Володин.
Как он написал в своём Telegram, для определённой группы граждан страны данные комиссии являются ощутимой частью расходов.
Вместе с этим Володин напомнил и про вступающий в силу закон, позволяющий вернуть деньги в случае, если они были переведены мошенникам.
Это, по словам председателя Госдумы, вынудит банки не только детальнее проверять подозрительные переводы, но и «принимать меры, чтобы деньги граждан не попадали к мошенникам».
Ранее юрист высказалась об отмене комиссий с платежей за ЖКУ для ряда граждан.