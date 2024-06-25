Юрист Кузнецова высказалась об отмене комиссий с платежей за ЖКУ для ряда граждан

Юрист Елена Кузнецова прокомментировала сообщение о том, что с 1 июля вступит в силу закон, предусматривающий отмену банковских комиссий с обязательных платежей по ЖКУ для ряда граждан.

«Эта льгота положена, в частности, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. На самом деле вопрос о банковских комиссиях возникал давно. Такое решение вполне закономерно и позволит многим людям избежать лишних трат», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, не стоит забывать и о льготах на оплату ЖКХ. В частности, малообеспеченные граждане могут снизить выплаты на 50%, а от каких-то выплат их могут освободить полностью.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН рассказала о льготах для студенческих семей.