Губерниев: Россию стирают со спортивной карты мира

Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска дзюдоистов на Олимпиаду в Париже.

«МОК, конечно, редкие чудаки на букву М!!! Заказ и методичка очевидны!!! Нас пытаются стереть ластиком со спортивной карты мира!!! Но именно поэтому надо ехать в Париж тем, у кого есть возможность!!! За себя и за того парня, за всех отстранённых, ради будущих поколений нашего спорта!!! Через все чужие «ни в жизнь!..». Через все свои «не могу...», — написал комментатор в своём Telegram-канале.

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Позже стало известно, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.