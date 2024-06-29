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Депутат ГД назвал агрессией провокации с полётами БПЛА США над Чёрным морем

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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что присутствие американских разведывательных беспилотников в Чёрном море является угрозой и агрессией.
Депутат ГД назвал агрессией провокации с полётами БПЛА США над Чёрным морем
  • Gettyimages.ru

Его слова передаёт РИА Новости.

«Ответ России на провокации США в Чёрном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан», — заявил Шеремет.

Он подчеркнул, что в такой ситуации все международные правила, которыми прикрывается противник, отходят на второй план. 

Депутат полагает, что отсутствие ответной реакции со стороны России может быть воспринято как слабость и усилит давление на стратегически важные регионы.  

Ранее в Пентагоне заявили, что американские БПЛА и боевые самолёты продолжат летать в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.

В Минобороны России отметили, что полёты американских стратегических беспилотников в этом регионе повышают вероятность инцидентов с российскими летательными аппаратами.

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