Депутат ГД назвал агрессией провокации с полётами БПЛА США над Чёрным морем
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Его слова передаёт РИА Новости.
«Ответ России на провокации США в Чёрном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан», — заявил Шеремет.
Он подчеркнул, что в такой ситуации все международные правила, которыми прикрывается противник, отходят на второй план.
Депутат полагает, что отсутствие ответной реакции со стороны России может быть воспринято как слабость и усилит давление на стратегически важные регионы.
Ранее в Пентагоне заявили, что американские БПЛА и боевые самолёты продолжат летать в международном воздушном пространстве над Чёрным морем.
В Минобороны России отметили, что полёты американских стратегических беспилотников в этом регионе повышают вероятность инцидентов с российскими летательными аппаратами.