В России предложили ввести льготы для помогающих бороться с мусором в лесах

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести отличительные нагрудные знаки для активистов, которые помогают бороться с мусором в лесах. Согласно инициативе, они могли бы претендовать на льготный отдых в санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.

Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова есть в распоряжении RT.

Корниец отметил, что в лесах, расположенных вблизи крупных городов и пользующихся популярностью у граждан, можно наблюдать разнообразные мелкие свалки, заброшенные места для кемпингов, хаотично раскиданные автомобильные и транспортные отходы и многое другое.

«Однако многие волонтёрские, экологические общественные и добровольные движения (даже частные лица) берут на себя ответственность и борются с этой проблемой», — рассказал собеседник RT.

В связи с этим он предложил оценить идею введения отличительных нагрудных знаков для добровольных активистов — защитников леса, а также внедрения дополнительных льгот и преференций для них.

«К примеру, такие активисты могли бы претендовать на льготный отдых в государственных санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры», — говорится в тексте обращения.

Ранее Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе.