В России предложили ввести льготы для помогающих бороться с мусором в лесах
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Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова есть в распоряжении RT.
Корниец отметил, что в лесах, расположенных вблизи крупных городов и пользующихся популярностью у граждан, можно наблюдать разнообразные мелкие свалки, заброшенные места для кемпингов, хаотично раскиданные автомобильные и транспортные отходы и многое другое.
«Однако многие волонтёрские, экологические общественные и добровольные движения (даже частные лица) берут на себя ответственность и борются с этой проблемой», — рассказал собеседник RT.
В связи с этим он предложил оценить идею введения отличительных нагрудных знаков для добровольных активистов — защитников леса, а также внедрения дополнительных льгот и преференций для них.
«К примеру, такие активисты могли бы претендовать на льготный отдых в государственных санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры», — говорится в тексте обращения.
Ранее Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе.