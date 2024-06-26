«Дети умирают от голода»: в ООН обнародовали заявление о нарушении прав палестинцев и безнаказанности солдат ЦАХАЛ

Израильские службы безопасности нарушают права палестинцев, проявляя бесчеловечность и жестокость, заявили в ООН. Во всемирной организации потрясены «ужасающими нарушениями» и уровнем безнаказанности израильских военных, которые прибегают к сексуальным домогательствам, изнасилованиям «в отношении мужчин, женщин и даже детей» в секторе Газа. По данным ООН, служащие сил безопасности Израиля «публично и беззастенчиво» размещали в соцсетях фотографии, попирающие приватность и интимные границы палестинских женщин, «стремясь их таким образом высмеять, опорочить и унизить». По мнению экспертов, хотя информация ООН «обнажает правду о зверствах» израильских военных в Газе, это не повлияет на действия армии Израиля.

Израильские службы безопасности нарушают права палестинцев, проявляя бесчеловечность и жестокость, говорится в заявлении Специального комитета ООН по расследованию действий Израиля на палестинских территориях. Сообщение было опубликовано на сайте ООН по итогам посещения сотрудников всемирной организации лагеря в Аммане, в котором нашли приют беженцы из Газы.

«В ходе визита специальный комитет был проинформирован о том, как силы безопасности Израиля продолжают и наращивают систематические действия, направленные против женщин и детей, в результате которых гибнет сравнительно много детей. Многие вовлечённые стороны сообщили о заметном учащении случаев прибегания сил безопасности Израиля к сексуальным домогательствам, сексуальному насилию, угрозам изнасилования и непосредственно изнасилованиям (в том числе с применением инородных предметов) в отношении мужчин, женщин и даже детей, а также случаев запугивания с использованием собак», — говорится в заявлении.

В комитете подчеркнули, что потрясены «этими ужасающими нарушениями» и степенью безнаказанности израильских военных, виновных «в унижающем достоинство поведении».

«Служащие сил безопасности (Израиля. — RT) публично и беззастенчиво размещали в соцсетях фотографии, попирающие приватность и интимные границы палестинских женщин, стремясь их таким образом высмеять, опорочить и унизить», — отмечается в сообщении.

Эксперты ООН также констатировали, что палестинцы, содержащиеся в тюрьмах, «практически не имеют доступа» к своим семьям и Международному комитету Красного Креста, а также «правовых и процессуальных гарантий».

«Жестокое нападение на сектор Газа носит неизбирательный, непропорциональный и негуманный характер. Отсекается доступ к самым необходимым ресурсам — включая еду, воду, электричество, топливо, медикаменты, а также продукцию для репродуктивного здоровья, — для подчинения, расчеловечивания и коллективного наказания палестинского мирного населения», — подчеркнули эксперты ООН.

По их словам, такого рода действиями Израиль «вопиющим образом» нарушает свои международно-правовые обязательства.

«Настойчивый отказ Израиля от значимого диалога с комитетом ООН лишний раз иллюстрирует нежелание страны быть призванной к ответу за свои действия и политику, проводимую израильтянами на оккупированной палестинской территории. Отказ Израиля от взаимодействия с механизмами ООН никак не способствует (решению проблем. — RT)», — заметили сотрудники всемирной организации.

В комитете ООН призвали Израиль и палестинские вооружённые группировки срочно договориться о прекращении огня, освободить всех заложников, предоставить беспрепятственный доступ к задержанным и открыть все пограничные переходы, чтобы доставить в Газу жизненно важную гуманитарную помощь.

По данным всемирной организации, власти Израиля усилили свою «кампанию по измору голодом» в секторе Газа, «стремясь покарать тех, кто и без этого испытывал нехватку продовольствия».

«В результате проводимой Израилем политики и используемых методов дети умирают от голода и обезвоживания», — сообщили в комитете ООН.

Сектор Газа

AP

© Abdel Kareem Hana

Риск массового голода

Жители Газы сутками голодают из-за нехватки продовольствия, говорится в докладе Интегрированной классификации фаз голода, подготовленном при участии ООН. Уточняется, что 96% населения анклава — около 2,15 млн человек — сталкиваются с острой нехваткой продовольствия на «кризисном» уровне или выше.

В том числе полмиллиона человек находятся в «катастрофических» условиях, отмечается в докладе, что подчёркивает «высокий риск» массового голода во всём секторе «до тех пор, пока продолжается конфликт и ограничен доступ к гуманитарной помощи», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Выступая перед журналистами в Женеве после трёхмесячной командировки в Газу, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Ясмина Герда заявила, что доставка помощи в анклав превратилась в «ежедневную головоломку», из-за которой недоедающие дети остаются без поддержки. В Газе «не осталось ни одного безопасного сантиметра», а законы и обычаи войны продолжают игнорироваться в ущерб населению и гуманитарным организациям, подчеркнула она. Герда напомнила о военной операции ЦАХАЛ в центральной части Газы для освобождения четырёх заложников две недели назад, в результате которой, по данным местных органов здравоохранения, погибли и получили ранения сотни человек. По словам представителя УКГВ ООН, мирных жителей этих территорий не предупредили о готовящейся атаке.

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«Мы работали в паре километров (от места операции. — RT), и стены, двери, окна нашего здания сотрясались. Мы не знали, что происходит, мы узнали об этом позже», — рассказала Герда.

Она также сообщила, что во время посещения полевого госпиталя после этой военной операции она обнаружила детей, потерявших конечности, «уставившихся в пустоту, оглушённых и неспособных издать звук или плакать».

Напомним, в ходе военной операции в секторе Газа, включающей удары по гражданским объектам, Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Минздрава Газы, погибли более 37 тыс. человек, пострадали свыше 86 тыс. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль продолжает проводить наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом движения ХАМАС.

«Геноцид палестинского народа»

По мнению опрошенных RT экспертов, хотя информация комитета ООН и других представителей всемирной организации «обнажает правду о зверствах» израильских военных в Газе, это не повлияет в значительной степени на действия армии Израиля, которая хочет добиться «полного унижения и истребления палестинского населения».

«Для Тель-Авива не имеют никакого значения ни призывы ООН, ни его фактические данные. И, в общем-то, надо признать, особенно никогда и не имели. А сейчас всемирная организация во многом попала под контроль Соединённых Штатов, которые выступают старшим партнёром Израиля, несмотря на геноцид палестинского народа», — отметил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По его словам, у ООН нет никаких рычагов давления, чтобы повлиять на Тель-Авив.

«Израиль откровенно и публично игнорирует призывы всемирной организации к сотрудничеству. Тель-Авив уверен в себе во многом потому, что его поддерживают Соединённые Штаты, которые и сами зачастую игнорируют международно-правовые нормы и потворствуют такому же поведению своего союзника — Израиля», — сказал Подберёзкин.

Сектор Газа

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© Jehad Alshrafi

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что, хотя призывы ООН не будут услышаны Израилем, они повлияют на международное сообщество, которое может оказать давление на Тель-Авив.

«В ситуации с палестино-израильским конфликтом рассчитывать можно лишь на полноценное международное давление. Однако и оно без поддержки США не заставит Тель-Авив прекратить свои преступные действия по отношению к палестинским жителям. Израиль продолжает свои смертоносные операции, поскольку чувствует покровительство Соединённых Штатов в совершении преступных деяний. Со стороны Израиля идёт война на уничтожение не только ХАМАС — она направлена против всех палестинцев. И израильские власти не скрывают своих намерений», — сказал аналитик в беседе с RT.

Балмасов полагает, что продолжение бесчеловечного поведения ЦАХАЛ в Газе приведёт к «усугублению трагедии» в анклаве.

«ЦАХАЛ будет порождать терроризм, который заслуживает всяческого осуждения, это усугубит ненависть среди жителей региона по отношению к Израилю. Такая жестокость ведёт к смерти десятков тысяч жителей, но она не ликвидирует ХАМАС. Мы видим, что палестинское движение снова активизировалось на севере. На этом фоне даже в западных странах растёт негодование из-за действий, проводимых ЦАХАЛ, и как следствие — начался процесс признания Палестины», — пояснил эксперт.

Однако Балмасов сомневается, что палестино-израильский конфликт удастся урегулировать в ближайшее время в рамках международно-правовых отношений.

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«Мы наблюдаем деградацию институтов ООН и неспособность Совбеза разрешить основные кризисы, в том числе примирить Израиль с Палестиной», — считает аналитик.

При этом эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов напомнил, что и инициатива США по разрешению палестино-израильского конфликта «подвисла в воздухе».

«Американцы пытались было протолкнуть соглашения между арабами и израильтянами, но сейчас это всё подвешено и перспективы реализации неясны — для осуществления этого плана не хватает слишком многого. Например, ХАМАС требует, чтобы Россия была гарантом прекращения огня в Газе, поскольку США — на стороне Израиля, но этого нет в американском плане», — констатировал Вавилов в разговоре с RT.

Однако эксперт полагает, что в долгосрочной перспективе стороны смогут договориться, если будут учтены пожелания «всех заинтересованных игроков».

«Но в любом случае необходимо вернуться к поискам путей создания двух государств: израильского и палестинского. Если это будет реализовано, а предпосылки для этого существуют уже сейчас, конфликт может разрешиться», — заключил Вавилов.