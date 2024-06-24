Нетаньяху: фаза интенсивных боёв с ХАМАС в Рафахе подходит к концу
Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передаёт The Jerusalem Post.
«Мы продолжим проведение операции и (будем наносить. — RT) удары», — отметил премьер.
Политик подчеркнул, что израильские военные после снижения интенсивности боёв в секторе Газа продолжат добиваться уничтожения ХАМАС.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока не будут достигнуты изначально заявленные цели.